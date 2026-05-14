In der Nacht auf Mittwoch ging bei der Obwaldner Polizei die Meldung über einen vermissten Wanderer ein. Der 35-Jährige konnte am Morgen nur noch leblos aufgefunden werden.

Angela Rosser Journalistin News

Ein 35-jähriger Wanderer ist am Arvigrat in Kerns im Kanton Obwalden abgestürzt und verstorben. Dies schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Die Meldung, dass der Mann von seiner Wandrung nicht zurückgekehrt war, ging bei der Polizei gegen 1 Uhr am Mittwochmorgen ein.

Noch in der Nacht wurde die Suche nach dem 35-Jährigen eingeleitet. «Kurz nach 9 Uhr konnte der Vermisste in Kerns, unterhalb des Arvigrats, im Gebiet Reismattgraben, nur noch leblos aufgefunden werden», schreibt die Polizei.

Aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse und des anspruchsvollen Geländes, gestaltete sich die Bergung als schwierig und zeitaufwändig. Bei dem Mann soll es sich um einen ortskundigen Touristen gehandelt haben.