Niederländer (†69) stirbt nach Kollision mit Leitplanke

Ein 69-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden verstarb am Donnerstag auf der A13 bei Rothenbrunnen nach einem Unfall. Ersthelfer und Rettungskräfte reanimierten vergeblich. Vermutlich führte eine medizinische Ursache zum tragischen Vorfall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 69-jähriger Niederländer stirbt bei Autounfall im Kanton Graubünden

Auto prallte zweimal gegen Leitplanken, medizinische Ursache vermutet

Verkehr südwärts 1 Stunde, nordwärts 2,5 Stunden umgeleitet

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragödie im Kanton Graubünden. Ein 69-jähriger Niederländer stirbt bei einem Autounfall. Nach dem Tunnel Isla Bella geriet sein Auto nach rechts, prallte gegen die Leitplanke, überquerte die Fahrbahn nach links und kollidierte erneut mit der Leitplanke.

Drittpersonen begannen umgehend mit der Reanimation des Bewusstlosen, welche ein Team der Rettung Mittelbünden übernahm. Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Gemäss ersten Erkenntnissen steht eine medizinische Ursache im Vordergrund. Der Verkehr südwärts wurde rund eine Stunde und derjenige nordwärts rund zweieinhalb Stunden über die Hauptstrasse umgeleitet.