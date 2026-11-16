Zoll findet ein Kilo Kokain in Auto in Ligornetto TI

Zollmitarbeiter haben in Ligornetto TI zwei Männer angehalten und rund ein Kilogramm Kokain gefunden. Der Schweizer und der Albaner wurden festgenommen. Gegen beide wird wegen schwerer Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Zwei Männer sind am Sonntag kurz nach 11 Uhr im Gebiet von Ligornetto TI im Bezirk Mendrisio festgenommen worden. Das teilen die Staatsanwaltschaft, die Kantonspolizei Tessin und das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit mit.

Die beiden Männer sassen in einem Auto mit Schweizer Kontrollschildern, als Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit sie anhielten. Bei der Kontrolle durchsuchten die Einsatzkräfte die Männer und das Fahrzeug.

Mehrere Hundert Franken gefunden

Dabei stellten sie rund ein Kilogramm Kokain sowie mehrere Hundert Franken sicher. Festgenommen wurden ein 53-jähriger Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Bern und ein 22-jähriger Albaner mit Wohnsitz in Albanien.

Gegen beide wird wegen schwerer Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der 22-Jährige muss sich laut den Behörden zusätzlich wegen Geldwäscherei sowie wegen Widerhandlung gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz verantworten. Die Untersuchung koordiniert Staatsanwalt Zaccaria Akbas.