In Canobbio im Kanton Tessin kam es in der Nacht zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der Autofahrer kam von der Strasse ab und stürzte eine Böschung hinunter.

Angela Rosser Journalistin News

Wie die Kantonspolizei Tessin mitteilt, kam es in Canobbio zu einem tödlichen Unfall. Kurz nach 00.15 Uhr fuhr der Mann die Via Tesserete in Richtung Tesserete.

Eine erste Rekonstruktion der Polizei zeigt, dass der Mann aus Gründen die die polizeilichen Ermittlungen noch klären müssen, in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von der Strasse ab und stürzte etwa 100 Meter eine Böschung hinab.

Vor Ort waren Beamte der Kantonspolizei sowie zur Unterstützung die Stadtpolizei von Lugano und die Polizei Ceresio Nord, die Feuerwehr von Lugano sowie die Rettungskräfte der Croce Verde von Lugano im Einsatz, die jedoch nur noch den Tod des Fahrers aufgrund seiner schweren Verletzungen feststellen konnten, heisst es in einer Mitteilung. Eine formelle Identifizierung des Mannes war bislang noch nicht möglich.