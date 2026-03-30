Ein 92-jähriger Mann wurde von einem Lastwagen überfahren, als er die Strasse überquerte. Der Vorfall ereignete sich heute um 14.30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Lastwagenunfall tötete Montag in Muralto einen Mann (92) am Zebrastreifen

Der Fahrer (63) hatte kurz zuvor vor dem Streifen angehalten

Der Vorfall ereignete sich um 14.30 Uhr nahe des Bahnhofs War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Der tödliche Unfall passierte am Montag kurz nach 14.30 Uhr in Muralto. Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Mann (63) aus Appenzell Ausserrhoden mit einem Lastwagen in Richtung Locarno. Nachdem er vor dem Zebrastreifen auf Höhe des Bahnhofs angehalten hatte, fuhr er weiter.

Dabei erfasste er einen Tessiner (†92), der gerade den Zebrastreifen überquerte. Der Senior wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Die genauen Hintergründe des Unfalls werden ermittelt.