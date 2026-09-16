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Tragödie im Tessin
Frau (†) stürzt Hunderte Meter in die Tiefe und stirbt

Eine Frau stürzte im Gebiet Alpe Trevino bei Lugano TI mehrere Hundert Meter in die Tiefe. Ihre Leiche wurde am Mittwoch von Rettungskräften gefunden.
Publiziert: 15:22 Uhr
Die Leiche der Frau wurde bei einer Suchaktion entdeckt. (Symbolbild)
Foto: KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Leiche einer Frau bei Lugano am Mittwoch gefunden
  • Frau stürzte mehrere Hundert Meter tief aus 800 Metern Höhe
  • Suchaktion mit Kantonspolizei und Rega im Gebiet Alpe Trevino
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Marian NadlerRedaktor News

Die Kantonspolizei Tessin hat am Mittwoch mitgeteilt, dass im Rahmen einer gemeinsam mit den italienischen Behörden durchgeführten Suchaktion um kurz vor 11 Uhr die Leiche einer Frau im Gebiet Alpe Trevino bei Lugano gefunden wurde. Die formelle Identifizierung ist derzeit im Gange. Die Frau stürzte aus einer Höhe von ungefähr 800 Metern über Meer mehrere Hundert Meter in die Tiefe. An der Suchaktion auf Tessiner Gebiet waren Einsatzkräfte der Kantonspolizei und der Rega beteiligt.

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