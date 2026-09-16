Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Leiche einer Frau bei Lugano am Mittwoch gefunden

Frau stürzte mehrere Hundert Meter tief aus 800 Metern Höhe

Suchaktion mit Kantonspolizei und Rega im Gebiet Alpe Trevino

Marian Nadler Redaktor News

Die Kantonspolizei Tessin hat am Mittwoch mitgeteilt, dass im Rahmen einer gemeinsam mit den italienischen Behörden durchgeführten Suchaktion um kurz vor 11 Uhr die Leiche einer Frau im Gebiet Alpe Trevino bei Lugano gefunden wurde. Die formelle Identifizierung ist derzeit im Gange. Die Frau stürzte aus einer Höhe von ungefähr 800 Metern über Meer mehrere Hundert Meter in die Tiefe. An der Suchaktion auf Tessiner Gebiet waren Einsatzkräfte der Kantonspolizei und der Rega beteiligt.