Mann (†67) stirbt nach Sturz aus mehreren Metern Höhe

Ein 67-jähriger Schweizer stürzt tödlich bei Arbeiten in Aquila TI. Seine Leiche wurde am Dienstagnachmittag auf 1'800 Metern Höhe gefunden. Die Polizei und Rega hatten zuvor eine Suchaktion gestartet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 67-Jähriger bei Aquila TI tot aufgefunden, Suchaktion von Rega unterstützt

Mann stürzte bei Arbeiten aus mehreren Metern Höhe

Fundort auf etwa 1'800 Metern, Leiche am 21. Juli entdeckt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tödlicher Unfall im Kanton Tessin. Ein 67-jähriger Schweizer wurde am Dienstagnachmittag bei der Kantonspolizei als vermisst gemeldet. Gemeinsam mit der Rega starteten die Beamten eine Suchaktion.

Kurz vor 17.30 Uhr wurde die Leiche des Mannes auf dem Gebiet von Aquila TI, auf einer Höhe von etwa 1'800 Metern, gefunden. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen wohl gerade mit Arbeiten beschäftigt, als er einen Sturz aus mehreren Metern Höhe erlitt. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.