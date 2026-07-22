Mann (†67) stirbt nach Sturz aus mehreren Metern Höhe

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 67-Jähriger bei Aquila TI tot aufgefunden, Suchaktion von Rega unterstützt
- Mann stürzte bei Arbeiten aus mehreren Metern Höhe
- Fundort auf etwa 1'800 Metern, Leiche am 21. Juli entdeckt
Mattia JutzelerRedaktor News
Tödlicher Unfall im Kanton Tessin. Ein 67-jähriger Schweizer wurde am Dienstagnachmittag bei der Kantonspolizei als vermisst gemeldet. Gemeinsam mit der Rega starteten die Beamten eine Suchaktion.
Kurz vor 17.30 Uhr wurde die Leiche des Mannes auf dem Gebiet von Aquila TI, auf einer Höhe von etwa 1'800 Metern, gefunden. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen wohl gerade mit Arbeiten beschäftigt, als er einen Sturz aus mehreren Metern Höhe erlitt. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.