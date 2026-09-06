Am Samstag kam es zu einem tragischen Bergunfall im Tessin. Am Hang des Val della Porta wurde die Leiche eines 54-jährigen Schweizers gefunden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Kantonspolizei Tessin schreibt in einer Medienmitteilung, dass kurz nach 16.30 Uhr am Sonntag bei der Gemeinsamen Alarmzentrale (CECAL) das Verschwinden eines 54-jährigen Schweizer Staatsbürgers mit Wohnsitz im Raum Locarno gemeldet wurde. Sofort wurde ein Such- und Rettungseinsatz eingeleitet, an dem die Kantonspolizei, die Schweizer Bergrettung (SAS) und die Rega beteiligt waren.

Dank der durchgeführten Ermittlungen konzentrierten sich die Sucharbeiten auf das Gebiet des Pizzo Sassariente. Kurz nach 18 Uhr wurde die Leiche des Mannes auf einer Höhe von etwa 1450 Metern am Hang des Val della Porta gefunden. Nach einer ersten Rekonstruktion und aus Gründen, die die Ermittlungen noch klären müssen, wurde der 54-Jährige Opfer eines Sturzes, während er auf der Jagd war. Zur psychologischen Betreuung wurde ein Care-Team hinzugezogen.