Bei einer Kollision auf der A2 verlor eine 37-jährige Schweizerin am Samstag ihr Leben. Die Fahrerin des Autos sowie ein weiterer Beifahrer wurden schwer verletzt ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall auf A2 bei Ambri mit einer Toten und Verletzten

37-jährige Schweizerin stirbt, zwei weitere Personen schwer verletzt ins Spital

A2 Richtung Norden bis 17 Uhr gesperrt, Umleitungen eingerichtet

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Wie die Kantonspolizei Tessin in einer Medienmitteilung schreibt, kam es am Samstag bei Ambri TI zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 35-jährige italienische Autofahrerin mit Wohnsitz im Mendrisiotto befuhr die Autobahn A2 in Richtung Norden. Mit im Auto befanden sich eine 37-jährige Schweizerin mit Wohnsitz im Mendrisiotto, die auf dem Rücksitz sass, sowie ein 28-jähriger italienischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Italien.

Nach einer ersten Rekonstruktion und aus Gründen, die die polizeilichen Ermittlungen noch klären müssen, fuhr die Autofahrerin auf ein schweres Fahrzeug auf, das langsam in einer Kolonne auf der rechten Fahrspur fuhr. Die 37-jährige Beifahrerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die Fahrerin und der andere Insasse, beide schwer verletzt, wurden zur Behandlung ins Spital gebracht.

A2 längere Zeit gesperrt

Vor Ort waren Beamte der Kantonspolizei, die Feuerwehr des Einsatzzentrums San Gottardo (CIG), Rettungskräfte von Tre Valli Soccorso und der Rega sowie Mitarbeiter der UT4 im Einsatz.

Um die Rettungsarbeiten und die technischen Untersuchungen zu ermöglichen, wurde der vom Unfall betroffene Autobahnabschnitt für den Verkehr gesperrt. Die notwendigen Umleitungen wurden eingerichtet. Die A2 in Richtung Norden wurde kurz vor 17 Uhr wieder vollständig freigegeben.