Die Tessiner Polizei sucht nach Carla Bernasconi (83) aus Chiasso, die seit Donnerstag vermisst wird. Die schlanke Frau mit grauen Haaren spricht Italienisch, Deutsch und Französisch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carla Bernasconi (83) aus Chiasso seit Donnerstag vermisst, Polizei sucht öffentlich

Signalement: schlank, 165 cm, graue Haare, spricht drei Sprachen

Hinweise an die Kantonspolizei: Telefonnummer 0848 25 55 55

Janine Enderli Redaktorin News

Carla Bernasconi (83) aus Chiasso TI wird seit Donnerstag vermisst. Nun hat die Tessiner Polizei eine Vermisstmeldung veröffentlicht und sucht öffentlich nach der 83-Jährigen.

Signalement:

Schlanke Statur, 165 cm gross, dünn, dunkelbraune Augen, graue/weisse Haare. Spricht Italienisch, Deutsch und Französisch.

«Bei Sichtungen oder sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Kantonspolizei», heisst es in der Mitteilung.