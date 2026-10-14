Janine EnderliRedaktorin News
Die 19-jährige Serena Chelliah aus Vacallo TI wird seit Samstag vermisst. Zuletzt wurde sie um 11 Uhr in Mendrisio TI gesehen.
Die Tessiner Polizei sucht nun öffentlich nach ihr.
Personenbeschreibung:
- Alter: 19 Jahre
- Grösse: 168 cm
- Statur: Schlank
- Augen: Braun
- Haare: Dunkle, lange, glatte Haare
Serena Chelliah spricht Italienisch.
Die Kleidung, die Serena zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist derzeit unbekannt.
Wer Serena gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Tessin zu melden.