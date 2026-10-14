Die 19-jährige Serena Chelliah aus Vacallo TI wird seit Samstag vermisst. Zuletzt wurde sie um 11 Uhr in Mendrisio gesehen. Die Tessiner Kantonspolizei bittet um Hinweise.

Wer hat Serena Chelliah gesehen?

Wer hat Serena Chelliah gesehen?

Janine Enderli Redaktorin News

Die 19-jährige Serena Chelliah aus Vacallo TI wird seit Samstag vermisst. Zuletzt wurde sie um 11 Uhr in Mendrisio TI gesehen.

Die Tessiner Polizei sucht nun öffentlich nach ihr.

Personenbeschreibung:

Alter: 19 Jahre

Grösse: 168 cm

Statur: Schlank

Augen: Braun

Haare: Dunkle, lange, glatte Haare

Serena Chelliah spricht Italienisch.

Die Kleidung, die Serena zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist derzeit unbekannt.

Wer Serena gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Tessin zu melden.