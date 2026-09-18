Am Donnerstag wurde ein 58-jähriger Mann in Cavergno im Tessin als vermisst gemeldet. Nun wurde seine Leiche im Fluss Maggia aufgefunden.

Angela Rosser Journalistin News

Nach einer aufwändigen Suche wurde am Freitag die Leiche eines Mannes im Fluss Maggia im Tessin entdeckt. Der 58-Jährige wurde am Donnerstag als vermisst gemeldet, heisst es bei «Tio». Die Todesursache ist noch unbekannt.

Der Mann war aus seinem Haus verschwunden, worauf die Polizei alarmiert wurde. Wie es in dem Bericht heisst, entdeckten Personen aus der Region mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei, sowie Helikopter der Rega und Fahrzeuge der Schweizerischen Alpenrettung. Donnerstagnacht wurde die erste Phase der Suche gegen 23.30 Uhr unterbrochen und in den frühen Morgenstunden am Freitag wieder aufgenommen.

Die Kantonspolizei Tessin schreibt in einer Mitteilung, dass sich die Suche auf das Gebiet um Cavergno beschränkt habe. «Kurz nach 10.30 Uhr am Freitagmorgen wurde die Leiche des Mannes in der Maggia gefunden. Nach ersten Rekonstruktionen war der 58-Jährige aus einer Höhe von etwa sechs Metern gestürzt.»