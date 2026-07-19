Seit Donnerstag fehlt von Gabriele Carbone (16) jede Spur. Der schlanke Teenager mit hellgrünen Augen wurde zuletzt in Riva San Vitale TI gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0848 25 55 55.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 16-jähriger Gabriele Carbone seit Donnerstag in Riva San Vitale vermisst

Er ist 175 cm gross, spricht Italienisch und hat hellgrüne Augen

Hinweise bitte an die Polizei: 0848 25 55 55

Mattia Jutzeler Redaktor News

Der 16-jährige Gabriele Carbone wird vermisst. Wie die Kantonspolizei Tessin meldet, wurde er zuletzt am Donnerstag um 16 Uhr in Riva San Vitale Ti gesehen.

Gabriele hat einen schlanken Körperbau und ist 175 Zentimeter gross. Er hat hellgrüne Augen, hellbraunes, gewelltes Haar und ein rundes Gesicht. Er spreche ausserdem nur Italienisch. Zum Zeitpunkt des Verschwindens liegen laut der Kantonspolizei keine Angaben zur Kleidung vor.

Die Beamten bitten um Hinweise. Wer etwas zu Gabrieles Verschwinden sagen kann oder glaubt, den Jugendlichen gesehen zu haben, soll sich telefonisch unter der Nummer 0848 25 55 55 melden.