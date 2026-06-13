Ein 60-jähriger Schweizer stürzte am Freitagabend in Maggia TI bei Reinigungsarbeiten in steilem Gelände in den Tod. Polizei und Rega rückten aus, konnten ihm aber nicht mehr helfen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 60-jähriger Mann stirbt bei Reinigungsarbeiten in steilem Gelände in Maggia

Polizei und Rega konnten nur noch den Tod feststellen

Opfer war Schweizer Staatsbürger aus der Region Tessin

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragödie im Kanton Tessin. In der Gemeinde Maggia stürzt am Freitagabend ein 60-jähriger Mann in den Tod. Wie die Kantonspolizei Tessin in einer Mitteilung schreibt, führte das Opfer Reinigungsarbeiten in einem steilen Gelände durch.

Beamte der Kantonspolizei sowie Rettungskräfte der Rega waren vor Ort im Einsatz, mussten jedoch den Tod des Mannes feststellen. Bei dem 60-Jährigen handelte es sich um einen Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Region.