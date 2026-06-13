Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 60-jähriger Mann stirbt bei Reinigungsarbeiten in steilem Gelände in Maggia
- Polizei und Rega konnten nur noch den Tod feststellen
- Opfer war Schweizer Staatsbürger aus der Region Tessin
Mattia JutzelerRedaktor News
Tragödie im Kanton Tessin. In der Gemeinde Maggia stürzt am Freitagabend ein 60-jähriger Mann in den Tod. Wie die Kantonspolizei Tessin in einer Mitteilung schreibt, führte das Opfer Reinigungsarbeiten in einem steilen Gelände durch.
Beamte der Kantonspolizei sowie Rettungskräfte der Rega waren vor Ort im Einsatz, mussten jedoch den Tod des Mannes feststellen. Bei dem 60-Jährigen handelte es sich um einen Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Region.