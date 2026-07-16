Am Donnerstagnachmittag wurde im Lago Maggiore ein bewusstloser Mann gefunden. Trotz Reanimationsmassnahmen verstarb der 95-Jährige noch an der Unfallstelle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 95-jähriger Schweizer ertrinkt im Lago Maggiore bei Magadino

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Ursache des Badeunfalls noch unklar

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz vor 15.30 Uhr erhielt die Kantonspolizei Tessin die Meldung, dass ein bewusstloser Mann im Wasser des Lago Maggiore im Gebiet von Magadino gefunden wurde. Bei dem Mann handelt es sich um einen 95-jährigen Schweizer Staatsbürger aus der Gegend um Locarno, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Aus noch ungeklärten Gründen verlor er im Wasser das Bewusstsein. Daraufhin wurde er an Land gebracht. Kantonale Polizeibeamte und die Interkommunale Polizei von Piano sowie Rettungskräfte des Rettungsdienstes Locarno und der Täler (SALVA) waren vor Ort. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Mann noch am Unfallort.