Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Schweizer (†52) stirbt nach Unfall in Castione TI
- Mann prallte gegen Bordstein und erlitt schwere Verletzungen
- Am Montag ist er verstorben
Marian NadlerRedaktor News
Am vergangenen Dienstag krachte es mittags in Castione TI. Zum Unfall kam es um kurz nach 13 Uhr.
Ein Schweizer (†52) aus der Region um Bellinzona war auf der Via Cantonale in Richtung Arbedo unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über seinen Roller, prallte gegen einen Randstein und stürzte.
Nach der Erstversorgung wurde der Rollerfahrer mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Laut einer ersten ärztlichen Untersuchung erlitt der Mann schwere Verletzungen. Nun teilt die Kantonspolizei Tessin mit, dass das Unfallopfer im Spital verstorben ist.