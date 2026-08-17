In Castione TI kam es am vergangenen Dienstag zu einem Unfall. Nun ist klar: Der in den Vorfall involvierte Rollerfahrer ist tot.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer (†52) stirbt nach Unfall in Castione TI

Mann prallte gegen Bordstein und erlitt schwere Verletzungen

Am Montag ist er verstorben

Marian Nadler Redaktor News

Am vergangenen Dienstag krachte es mittags in Castione TI. Zum Unfall kam es um kurz nach 13 Uhr.

Ein Schweizer (†52) aus der Region um Bellinzona war auf der Via Cantonale in Richtung Arbedo unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über seinen Roller, prallte gegen einen Randstein und stürzte.

Nach der Erstversorgung wurde der Rollerfahrer mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Laut einer ersten ärztlichen Untersuchung erlitt der Mann schwere Verletzungen. Nun teilt die Kantonspolizei Tessin mit, dass das Unfallopfer im Spital verstorben ist.