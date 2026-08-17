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Mit Roller verunglückt
Schweizer (†52) stirbt nach Unfall in Castione TI im Spital

In Castione TI kam es am vergangenen Dienstag zu einem Unfall. Nun ist klar: Der in den Vorfall involvierte Rollerfahrer ist tot.
Publiziert: 13:17 Uhr
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Aktualisiert: 13:31 Uhr
Der Rollerfahrer wurde ins Spital eingeliefert. Wenige Tage später ist er tot. (Symbolbild)
Foto: KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer (†52) stirbt nach Unfall in Castione TI
  • Mann prallte gegen Bordstein und erlitt schwere Verletzungen
  • Am Montag ist er verstorben
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Marian NadlerRedaktor News

Am vergangenen Dienstag krachte es mittags in Castione TI. Zum Unfall kam es um kurz nach 13 Uhr.

Ein Schweizer (†52) aus der Region um Bellinzona war auf der Via Cantonale in Richtung Arbedo unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über seinen Roller, prallte gegen einen Randstein und stürzte. 

Nach der Erstversorgung wurde der Rollerfahrer mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Laut einer ersten ärztlichen Untersuchung erlitt der Mann schwere Verletzungen. Nun teilt die Kantonspolizei Tessin mit, dass das Unfallopfer im Spital verstorben ist. 

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