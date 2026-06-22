Christian Verdu (71) wird seit Montag in Ascona vermisst. Er fährt ein graues E-Bike mit «Tour de Suisse»-Aufschrift und trägt grüne Shorts. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seit Montag wird Christian Verdu (71) in Ascona vermisst

Er war mit grauem E-Bike «Tour de Suisse» unterwegs

Hinweise bitte an Tessiner Kantonspolizei

Janine Enderli Redaktorin News

Seit Montag um 6 Uhr wird in Ascona TI Christian Verdu (71) vermisst. Der vermisste Mann ist von robuster Statur, etwa 173 cm gross, und wiegt rund 85 kg. Er hat dunkelbraune Augen, ein oval-rundes Gesicht sowie grau meliertes, glattes Haar mit Stirnglatze. Verdu spricht Italienisch, Französisch und Spanisch.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein weisses T-Shirt, grüne Shorts, braune Sandalen, eine schwarze Sonnenbrille sowie eine grün-schwarze Sonnenkappe, wie die Tessiner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

E-Bike mit Aufschrift

Unterwegs ist der 71-Jährige mit einem grauen E-Bike mit silbernen und roten Details. Auf dem Rahmen befindet sich die Aufschrift «Tour de Suisse».

Wer die vermisste Person sieht oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, umgehend die Tessiner Kantonspolizei unter 0848 25 55 55 zu verständigen.



