Darum gehts
- Seit Montag wird Christian Verdu (71) in Ascona vermisst
- Er war mit grauem E-Bike «Tour de Suisse» unterwegs
- Hinweise bitte an Tessiner Kantonspolizei
Seit Montag um 6 Uhr wird in Ascona TI Christian Verdu (71) vermisst. Der vermisste Mann ist von robuster Statur, etwa 173 cm gross, und wiegt rund 85 kg. Er hat dunkelbraune Augen, ein oval-rundes Gesicht sowie grau meliertes, glattes Haar mit Stirnglatze. Verdu spricht Italienisch, Französisch und Spanisch.
Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein weisses T-Shirt, grüne Shorts, braune Sandalen, eine schwarze Sonnenbrille sowie eine grün-schwarze Sonnenkappe, wie die Tessiner Polizei in einer Mitteilung schreibt.
E-Bike mit Aufschrift
Unterwegs ist der 71-Jährige mit einem grauen E-Bike mit silbernen und roten Details. Auf dem Rahmen befindet sich die Aufschrift «Tour de Suisse».
Wer die vermisste Person sieht oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, umgehend die Tessiner Kantonspolizei unter 0848 25 55 55 zu verständigen.