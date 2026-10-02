Schweizer (73) bei Unfall im Mendrisiotto TI schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall im Mendrisiotto wurde ein 73-jähriger Zürcher schwer verletzt. Das Auto kollidierte mit einem stehenden Sattelzug – auch die Fahrerin wurde ins Spital gebracht.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Wie die Kantonspolizei Tessin mitteilt, kam es am Freitag, kurz vor 15.30 Uhr, in Coldrerio zu einem Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Schweizer Autofahrerin mit Wohnsitz im Kanton Zürich war auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs. Auf dem Beifahrersitz sass ein 73-jähriger Schweizer Staatsbürger, der ebenfalls im Kanton Zürich wohnhaft ist.

Aus Gründen, die die polizeilichen Ermittlungen noch klären müssen, prallte das Auto auf einen Sattelzug, der am Strassenrand in der Standspur stand. An den Unfallort rückten Beamte der Kantonspolizei, die Feuerwehr von Mendrisio und die Rettungskräfte des Rettungsdienstes Mendrisiotto (SAM) und der Rega aus. Nach einer Erstversorgung wurde die Frau mit dem Ambulanzwagen und der Beifahrer mit dem Helikopter ins Spital gebracht.

Nach einer ersten medizinischen Beurteilung erlitt der Beifahrer lebensbedrohliche Verletzungen; die Fahrerin des Autos kam mit leichten Verletzungen davon.