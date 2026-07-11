Oberhalb von Brissago brennt der Wald. Diverse Leservideos zeigen wie Helikopter versuchen, das Feuer zu löschen.

Janine Enderli Redaktorin News

Rauch, Löschhelikopter und extrem trockene Böden: Auch im Tessin ist die Trockenheit ausgeprägt. Aktuell versuchen Einsatzkräfte, einen Waldbrand oberhalb von Brissago zu löschen.

Die Behörden informieren die Bevölkerung über Alertswiss. Laut dem Warnportal müssen Anwohner jedoch keine besonderen Massnahmen treffen.

«Strasse ist gesperrt»

Eine Blick-Leserin berichtet derweil, dass eine Strasse aufgrund des Brandes gesperrt wurde. «Wir kommen aktuell nicht hoch.»

Auf Leservideos sind Rauch und mehrere Löschhelikopter zu sehen. Sie fliegen Wasser in das betroffene Waldgebiet.