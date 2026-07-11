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Leservideo zeigt Löscharbeiten an einem Waldbrand
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Löschhelikopter in Brissago TI:Leservideo zeigt Löscharbeiten an einem Waldbrand

Löschhelikopter im Einsatz
Waldbrand bei Brissago TI ausgebrochen

Oberhalb von Brissago brennt der Wald. Diverse Leservideos zeigen wie Helikopter versuchen, das Feuer zu löschen.
Publiziert: vor 45 Minuten
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Aktualisiert: vor 37 Minuten
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Viel Rauch bei Brissago TI: In der Tessiner Gemeinde brennt der Wald.
Foto: Leserreporter
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Janine EnderliRedaktorin News

Rauch, Löschhelikopter und extrem trockene Böden: Auch im Tessin ist die Trockenheit ausgeprägt. Aktuell versuchen Einsatzkräfte, einen Waldbrand oberhalb von Brissago zu löschen. 

Die Behörden informieren die Bevölkerung über Alertswiss. Laut dem Warnportal müssen Anwohner jedoch keine besonderen Massnahmen treffen.

«Strasse ist gesperrt»

Eine Blick-Leserin berichtet derweil, dass eine Strasse aufgrund des Brandes gesperrt wurde. «Wir kommen aktuell nicht hoch.»

Auf Leservideos sind Rauch und mehrere Löschhelikopter zu sehen. Sie fliegen Wasser in das betroffene Waldgebiet. 

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