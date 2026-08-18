Senior (†72) im Lago Maggiore ertrunken

Ein 72-jähriger Mann aus Locarno wurde nach seinem Verschwinden im Lago Maggiore tot aufgefunden. Taucher bargen die Leiche heute in 10 Metern Tiefe. Die Polizei ermittelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 72-jähriger Mann bei Maggia-Mündung im Verbano-See vermisst gemeldet

Leiche heute in 10 Metern Tiefe, 20 Meter vom Ufer geborgen

Vermisstenmeldung erfolgte am Montag, Ermittlungen laufen weiterhin

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragödie im Kanton Tessin. Ein 72-jähriger Mann wurde am Dienstag tot im Lago Maggiore gefunden. Die Kantonspolizei Tessin teilt mit, dass der Verstorbene am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr im Bereich der Maggia-Mündung bei Locarno TI als vermisst gemeldet wurde.

An den Suchmassnahmen waren Beamte der Kantonspolizei und Spezialisten der Taucherrettung beteiligt. Die Leiche des Mannes wurde am Dienstag kurz nach 11.30 Uhr etwa 20 Meter vom Ufer entfernt und in einer Tiefe von etwa 10 Metern geborgen. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.