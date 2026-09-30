Ein Lehrer aus dem Raum Bellinzona muss vor Gericht: Die Tessiner Staatsanwaltschaft wirft dem 37-jährigen Schweizer Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und weitere Straftaten gegen zwei Kinder zwischen Herbst 2024 und März 2026 vor.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Tessiner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen einen 37-jährigen Schweizer Lehrer abgeschlossen und Anklage erhoben. Dem Mann, der früher an einer Mittelschule im Raum Bellinzona tätig war, werden mehrere Straftaten zum Nachteil zweier Minderjähriger vorgeworfen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Ermittlungen wurden im März 2026 aufgenommen. Nach ersten Einvernahmen wurde die Festnahme des Beschuldigten angeordnet und vom zuständigen Richter für Zwangsmassnahmen bestätigt. Nach Abschluss der Ermittlungen beantragte die Staatsanwältin zudem die Anordnung von Sicherheitshaft.

Verabreichung von Substanzen

Die Anklage umfasst die Vorwürfe der Vergewaltigung, der sexuellen Nötigung, der sexuellen Handlungen mit Kindern sowie der Verabreichung gesundheitsgefährdender Substanzen an Kinder. Zudem wird dem Beschuldigten vorgeworfen, ein Motorfahrzeug einer Person ohne die erforderliche Fahrerlaubnis überlassen zu haben.

Die mutmasslichen Taten sollen sich zwischen Herbst 2024 und März 2026 ereignet haben. Zu den weiteren Umständen des Verfahrens macht die Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Es gilt die Unschuldsvermutung.