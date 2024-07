Eine 59-jährige Automobilistin ist am Samstagnachmittag in Biasca TI auf die Gegenfahrbahn geraten und mit voller Wucht gegen eine Mauer geprallt. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen. Wiederbelebungsversuche vor Ort blieben erfolglos.

Lenkerin (†59) prallt in Biasca TI gegen Mauer – tot

Cédric Hengy Redaktor News

Wie die Kantonspolizei Tessin mitteilt, ist es am Samstagnachmittag kurz vor 15.30 Uhr im Raum Biasca zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen.

Einer ersten Rekonstruktion zufolge war eine 59-jährige Italienerin mit Wohnsitz in der Region auf der Via Chiasso in Richtung Osogna unterwegs.

Prallte mit voller Wucht gegen eine Mauer

Wie es zum Unfall kam, war am Abend nach Angaben der Kantonspolizei ungeklärt. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, korrigierte nach links und geriet so auf die Gegenfahrbahn und prallte schliesslich mit voller Wucht gegen eine Mauer.

Beamte der Kantonspolizei und der Feuerwehr Biasca griffen daraufhin ein. Auch Retter von Tre Valli Soccorso waren vor Ort und konnten trotz Wiederbelebungsversuchen aufgrund der schweren Verletzungen nur den Tod der 59-Jährigen bestätigen. Zur psychologischen Unterstützung wurde das Eingreifen des Pflegeteams erbeten.