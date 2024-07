Ein Mann hat einen Fussgänger auf einem Zebrastreifen in Safenwil erfasst und schwer verletzt.

Unfall in Safenwil AG

Unfall in Safenwil AG

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Der Fussgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Johannes Hillig Redaktor News

Der Unfall passierte am Donnerstag gegen 12.15 Uhr auf der Emil-Frey-Strasse in Safenwil. Ein von Walterswil in Richtung Safenwil fahrender Mann (75) übersah einen Mann (59), der die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überquerte, und erfasste ihn mit dem Auto. Der Fussgänger wurde weggeschleudert und verletzte sich schwer.

Er wurde mit der Ambulanz in Spitalpflege verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Strasse blieb zu Spurensicherungszwecken während mehrerer Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.

Dem Lenker wurde der Führerausweis zu Handen der Entzugsbehörde entzogen.