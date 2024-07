Eine Frau wollte am Freitagnachmittag rückwärts aus einem Parkplatz in Reinach fahren. Doch dabei verwechselte sie Gas und Bremse.

Seniorin kracht mit Polo gegen Hausmauer in Reinach AG

Seniorin kracht mit Polo gegen Hausmauer in Reinach AG

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Beim Rausfahren aus einem Parkplatz passierte einer Dame eine fatale Verwechslung.

Johannes Hillig Redaktor News

Der Selbstunfall ereignete sich laut der Kantonspolizei Aargau am Freitag kurz vor 16.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Wydenstrasse in Reinach. Die Lenkerin (85) wollte ihren VW Polo rückwärts von einem Parkfeld auf die Strasse manövrieren.

Nach ersten Erkenntnissen verwechselte die 85-Jährige das Brems- mit dem Gaspedal, wobei das Auto unbeabsichtigt rückwärts weiterfuhr. Dabei überfuhr die Seniorin einen angrenzenden Garten und prallte in der Folge gegen die Hausmauer eines Gebäudes.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Am Auto und dem betroffenen Gebäude entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden. Die Kantonspolizei nahm der Lenkerin den Führerausweis zu Handen der Entzugsbehörde ab.