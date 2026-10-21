Im Tessin hat ein Autofahrer einen 85-jährigen Fussgänger angefahren und ist geflüchtet. Das Unfallopfer verstarb noch an der Unfallstelle.

Angela Rosser Journalistin News

Bei einem Verkehrsunfall in Acquarossa TI ist am Mittwochabend ein 85-jähriger Fussgänger ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 20 Uhr auf der Via Lucomagno im Ortsteil Corzoneso, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilt.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer in Richtung Olivone unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen den 85-jährigen Schweizer erfasste. Anschliessend flüchtete der Lenker in Richtung Olivone. Trotz Wiederbelebungsversuchen durch die Rettungskräfte verstarb der Fussgänger noch an der Unfallstelle.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem flüchtigen Autofahrer. Beim gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen Personenwagen, möglicherweise der Marke Ford, handeln.

Die Kantonspolizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0848 25 55 55 zu melden. Die Strasse musste für die Rettungsarbeiten und Ermittlungen vorübergehend gesperrt werden.