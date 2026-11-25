Schwerer Unfall am frühen Mittwochmorgen: Auf dem Autobahnviadukt in Manno TI erfasste ein Hirsch einen 17-jährigen Töfffahrer. Der Jugendliche schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.

Janine Enderli Redaktorin News

Auf dem Autobahnviadukt in Manno TI ist es am Mittwochmorgen kurz nach 6.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Das teilt die Kantonspolizei Tessin mit.

Nach einer ersten Rekonstruktion war ein 17-jähriger Schweizer aus der Region Lugano mit seinem Töff in Richtung Manno unterwegs. Aus Gründen, welche die polizeilichen Ermittlungen klären müssen, wurde der Jugendliche von einem Hirsch erfasst, der plötzlich die Fahrbahn überquerte.

Teenie zu Boden geschleudert

Durch den Aufprall stürzte der 17-Jährige zu Boden. Einsatzkräfte der Kantonspolizei und Rettungskräfte der Croce Verde di Lugano rückten aus. Die Sanitäter versorgten den Schwerverletzten vor Ort und brachten ihn anschliessend mit der Ambulanz ins Spital.

Laut Polizei erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen. Sein Leben ist in Gefahr. Die genaue Unfallursache wird nun untersucht.