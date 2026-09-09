Am Mittwoch läuft ein Grosseinsatz im Kraftwerk Ritom in Piotta TI. Es gab eine Explosion, zwei Personen wurden verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Explosion erschüttert Kraftwerk Ritom in Piotta TI am Mittwochmorgen

Rega-Helikopter und Feuerwehr im Einsatz

Vorfall ereignete sich um 10 Uhr, Ursache noch unklar

Marian Nadler Redaktor News

Eine Explosion hat am Mittwochmorgen das Kraftwerk Ritom im Dorf Piotta im Kanton Tessin erschüttert. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Die Ursache ist noch unklar – derzeit steht laut RSI ein elektrisches Problem mit einem Transformator während eines Inbetriebnahmetests im Fokus.

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Ein Grosseinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst läuft. Bilder zeigen mehrere Rettungswagen am Ort des Geschehens. Auch ein Helikopter der Rega steht im Einsatz. Die Polizei hat das Gebiet weitläufig abgesperrt. Die Rettungsmassnahmen und Ermittlungen dauern an.

Kantonspolizei Tessin bestätigt Einsatz

Die Kantonspolizei Tessin bestätigt auf Anfrage von Blick einen «schweren Unfall». Zwei Personen wurden schwer verletzt. «Ein Ereignis hat ein Teil der Anlage beschädigt», so ein Sprecher.

Laut Rescue Media soll ein Teil des Gebäudes eingestürzt sein. Noch ist unklar, ob es sich beim betroffenen Gebäude um das historische Bestandsgebäude aus dem Jahr 1917 handelt, oder ob den im Bau befindlichen Neubau, der 2027 in Betrieb gehen soll. Das Neubauprojekt laut «Tages-Anzeiger» 350 Millionen Franken. Mehrere Personen sollen verschüttet worden sein, berichtet «RSI».

Beim Kraftwerk Ritom handelt es sich um ein Speicherkraftwerk, das vom Ritomsee mit Wasser versorgt wird. Es befindet sich im Valle Leventina. Die Betreibergesellschaft Ritom SA gehört zu 75 Prozent den SBB und zu 25 Prozent der Azienda Elettrica Ticinese.

+++ Update folgt. +++