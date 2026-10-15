Ein 28-jähriger Rumäne ist am 9. Oktober nach einem Streit im häuslichen Umfeld festgenommen worden. Eine Frau wurde verletzt und musste ins Spital; gegen ihn wird wegen versuchten vorsätzlichen Mordes ermittelt.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am vergangenen Freitag wurde ein 28-jähriger rumänischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Rumänien in Lugano festgenommen. Die Festnahme – durchgeführt von Beamten der Stadtpolizei Lugano und der Kantonspolizei – erfolgte im Anschluss an einen zuvor im häuslichen Umfeld stattgefundenen Streit, bei dem eine Frau verletzt wurde. Sie wurde anschliessend ins Spital gebracht. Ihre Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich.

Als Tatverdacht stehen versuchter vorsätzlicher Mord, hilfsweise versuchte schwerer Körperverletzung, hilfsweise einfache Körperverletzung sowie ein Verstoss gegen das Bundesgesetz über die Ausländer, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Die freiheitsbeschränkende Massnahme gegen den Mann wurde inzwischen vom Zwangsmassnahmengericht bestätigt.