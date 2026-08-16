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Ermittlungen wegen versuchten Mordes
Italiener (20) sticht in Lugano TI auf Iraker (24) ein

In Lugano kam es am Samstagmorgen zu einer Messerattacke. Ein Iraker erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Kantonspolizei vermeldet eine Festnahme.
Publiziert: 11:47 Uhr
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Aktualisiert: 12:00 Uhr
Die Via Pelloni in Lugano. Hier kam es zum Gewaltakt.
Foto: Google Street View

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Messerattacke in der Via Pelloni on Lugano: Mann (24) schwer verletzt, Täter flüchtete zunächst
  • Italienischer Verdächtiger (20) festgenommen
  • Opfer mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht
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Marian NadlerRedaktor News

Schwerer Gewaltvorfall am frühen Samstagmorgen: Um kurz vor 4 Uhr morgens kam es in der Via Pelloni zu einer Messerattacke.

Eine Person stach auf einen irakischen Staatsbürger (24) ein, der in der Region lebt, und flüchtete anschliessend. Rettungskräfte rückten an, leisteten dem 24-Jährigen Erste Hilfe und brachten ihn anschliessend mit einem Krankenwagen ins Spital. Laut ärztlicher Einschätzung erlitt der Mann schwere, lebensbedrohliche Verletzungen.

Die weiteren Ermittlungen führten zur Identifizierung und Festnahme eines italienischen Staatsbürgers (20), der ebenfalls in der Region lebt. Die Hauptanklagepunkte gegen ihn lauten laut einer Medienmitteilung versuchter Mord, versuchter Totschlag und Verstoss gegen das Bundesbetäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen dauern an.

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