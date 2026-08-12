Ein tragischer Unfall im Tessiner Blenio-Tal: Ein 75-jähriger Pilzsammler stürzte am Sonntag 50 Meter in die Tiefe. Nun teilte die Polizei mit, dass der Mann im Spital seinen Verletzungen erlegen ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein 75-jähriger Pilzsammler stürzte in Prugiasco 50 Meter tief ab

Trotz Rega-Einsatz und Spitalbehandlung erlag er seinen schweren Verletzungen

Der Unfall ereignete sich am Sonntag im Blenio-Tal im Tessin

Janine Enderli Redaktorin News

Am Sonntag ist in der Tessiner Gemeinde Prugiasco im Blenio-Tal ein 75-jähriger Pilzsammler 50 Meter in die Tiefe gestürzt.

Beamte der Kantonspolizei sowie Rettungskräfte der Rega eilten umgehend zum Unfallort. Nachdem sie dem Mann Erste Hilfe geleistet hatten, transportierten sie ihn mit dem Helikopter ins Spital.

In einem Update vom Mittwoch informiert die Tessiner Polizei, dass der Mann mittlerweile aufgrund seiner schweren Verletzungen verstorben ist.