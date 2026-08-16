Waldbrand am Monte Gambarogno im Tessin ausgebrochen

Am Monte Gambarogno ist am Sonntag ein Waldbrand ausgebrochen. Der Einsatz läuft noch – die Ursache ist unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Waldbrand nach Gewitter am Sonntagabend am Monte Gambarogno ausgebrochen



Leser sah Helikopter mit fünf Wasserladungen im Einsatz

Notruf 118 überlastet, Bevölkerung laut Alertswiss nicht in Gefahr



Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ein Waldstück am Monte Gambarogno steht am Sonntagabend in Flammen. Wie ein Leser berichtet, soll ein Blitzschlag den Brand ausgelöst haben. Die Kantonspolizei Tessin bestätigt gegenüber Blick derweil nur einen andauernden Einsatz. Zu der Ursache könne man noch nichts sagen.

Der Leser beobachtete am Abend einen Helikopter, der Löscheinsätze am Berg flog. Fünf Wasserladungen seien abgesetzt worden. Auch Alertswiss warnt vor dem Brand. Die Feuerwehr stehe im Einsatz, heisst es auf der Webseite. Zudem wird die Bevölkerung darum gebeten, den Brand nicht mehr zu melden – die Notrufnummer 118 sei überlastet. Eine Gefahr für die Anwohnenden bestehe derzeit nicht.