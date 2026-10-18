Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lugano ist in der Nacht auf Sonntag eine Person tot aufgefunden worden. Die Ursache ist noch unklar, 22 Mieter wurden evakuiert.

Darum gehts In Lugano brannte es kurz nach 3 Uhr aus noch ungeklärten Gründen

In der Wohnung im zweiten Stock wurde eine Leiche gefunden

22 Mieter wurden evakuiert, sechs wegen Rauch untersucht

Fabrice Obrist Redaktor News

Kurz nach 3 Uhr kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Via Cortivallo in Lugano TI, wie die Tessiner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. In der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, wurde eine Leiche aufgefunden.

Die formelle Identifizierung der toten Person steht noch aus. Die 22 anderen Mieter wurden vorübergehend evakuiert. Sechs von ihnen klagten über Symptome einer Rauchvergiftung und wurden medizinisch untersucht. Ins Spital musste laut Behörden aber niemand.

Zwei Polizeien im Einsatz

Die Flammen sollen in der Wohnung der toten Person im zweiten Stock des Gebäudes entstanden sein. Die Polizei hat unter Führung der Staatsanwältin die Ermittlungen zum genauen Hergang und der Ursache des Brandes aufgenommen.

Im Einsatz standen nebst der Feuerwehr von Lugano auch die Kantonspolizei Tessin, die örtliche Stadtpolizei und Rettungskräfte des Croce Verde.