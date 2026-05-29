Über Lugano sind dunkle Rauchwolken zu sehen. Was passiert ist, ist gerade noch unklar. Ein Leser berichtet von einer Explosion und viel Rauch.

Angela Rosser Journalistin News

In Lugano ist ein Feuer ausgebrochen. Wie Alert Swiss meldet, handelt es sich um einen Grossbrand in einem Gebäude. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Der Brand führt zu starker Rauchentwicklung und unangenehmen Geruch. Das betroffene Gebäude liegt im Stadtteil Viganello.

Zwei Leser berichten ebenfalls von dem Feuer in. Der eine schreibt, dass er eine «heftige Explosion» gehört habe und es nun qualmt. Der beschriebene Rauch ist auf den Fotos klar zu erkennen. «Die Feuerwehr war nach fünf Minuten dort», schreibt er weiter.

Ein anderer, der sich gerade auf einem Schiff befindet, schickt ebenfalls ein Bild. Die Kantonspolizei Tessin ist für weitere Informationen angefragt.

+++Update folgt+++