Ein 21-jähriger Italiener ist am Bahnhof Biasca TI schwer verletzt aufgefunden worden. Laut Tessiner Polizei ist sein Zustand kritisch; die Hintergründe sind unklar – eine Fahndung läuft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann (21) in Biasca schwer verletzt aufgefunden

Ursache für Verletzungen unklar

Polizei und Ambulanz rückten aus

Janine Enderli Redaktorin News

Blutiger Vorfall in Biasca TI: Ein schwer verletzter Mann wurde am dortigen Bahnhof aufgefunden. Beim Mann handelt es sich um einen 21-jährigen italienischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in der Leventina.

Gemäss Angaben der behandelnden Ärzte befindet sich der 21-Jährige in kritischem Zustand. Sein Leben ist derzeit in Gefahr, heisst es in einer Medienmitteilung der Tessiner Polizei.

Was zu seinen Verletzungen geführt hat, ist noch unklar. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe, den Ablauf sowie mögliche Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit dem Vorfall zu klären. Gleichzeitig wurde eine Fahndung nach dem mutmasslichen Täter beziehungsweise den mutmasslichen Tätern eingeleitet.