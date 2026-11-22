Ein 14-jähriger Velofahrer ist in Biasca TI von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Autofahrer fuhr weiter und wurde nach einer Kollision mit einem parkierten Auto gestoppt.

Darum gehts In Biasca TI erfasste ein Auto am Freitag um 23.30 Uhr einen 14-jährigen Velofahrer von hinten

Der 50-jährige Fahrer fuhr weiter und wurde nach einer Kollision mit einem parkierten Auto gestoppt

Der Jugendliche erlitt laut erster Einschätzung lebensbedrohliche Verletzungen und kam ins Spital

Daniel Macher Redaktor News

In der Nacht auf Samstag ist es in Biasca TI zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor Mitternacht, um 23.30 Uhr, war ein 14-jähriger Schweizer aus der Region Riviera mit seinem Velo auf der Via Guisan unterwegs.

Aus bislang ungeklärten Gründen wurde der Jugendliche von hinten von einem Auto erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls prallte er zunächst gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und wurde anschliessend mehrere Meter durch die Luft geschleudert, bevor er auf der Strasse aufschlug.

Autofahrer fährt nach Unfall weiter

Doch statt anzuhalten, setzte der 50-jährige italienische Autofahrer seine Fahrt fort. Er fuhr in Richtung Kreisel weiter und bog anschliessend in die Via Bellinzona und die Via Franscini ein. An der Kreuzung mit der Via Quinta kollidierte er schliesslich mit einem parkierten Auto. Dort konnte der Mann auch dank des Eingreifens einer Privatperson gestoppt werden.

Die Rettungskräfte von Tre Valli Soccorso versorgten den 14-Jährigen zunächst vor Ort und brachten ihn anschliessend mit der Ambulanz ins Spital. Laut einer ersten medizinischen Einschätzung erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen, die lebensbedrohlich sind.

Die Kantonspolizei Tessin hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.