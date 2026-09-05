Jäger (†69) stürzt im Tessin 700 Meter in Tiefe – tot

Ein Jadgausflug endete für einen Schweizer im Tessin tödlich – der Mann stürzte rund 700 Meter in die Tiefe. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Biasca stürzte ein 69-jähriger Jäger am Samstag tödlich ab

Der Mann fiel an einem Hang nahe des Baches Crenone, 700 Meter Höhe

Rega und Polizei waren vor Ort, Wiederbelebung blieb erfolglos

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Wie die Kantonspolizei Tessin am Samstag mitteilt, ereignete sich kurz nach 13 Uhr im Gebiet von Biasca ein tödlicher Bergunfall. Nach einer ersten Rekonstruktion war ein 69-jähriger Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz an der Riviera auf der Jagd, als er – aus Gründen, die die Ermittlungen noch klären müssen – an einem Hang in der Nähe des Baches Crenone in einer Höhe von etwa 700 Metern stürzte.

Beamte der Kantonspolizei und Rettungskräfte der Rega rückten aus; trotz Wiederbelebungsversuchen konnten sie jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zur psychologischen Betreuung wurde das Care-Team hinzugezogen.