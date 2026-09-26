Bei einer Wanderung im Verzascatal rutschte ein Deutscher auf unwegsamem Gelände aus und stürzte 50 Meter in die Tiefe. Die Rega brachte den schwer verletzten Mann mit einem Helikopter ins Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Deutscher stürzte 50 Meter tief bei Frasco im Verzascatal

Der 37-Jährige rutschte auf unwegsamem Gelände nahe der Efra-Hütte aus

Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen ins Spital

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Kantonspolizei Tessin teilt mit, dass sich am Freitag, kurz nach 10 Uhr, im Gebiet von Frasco im Verzascatal ein Bergunfall ereignet hat. Nach einer ersten Rekonstruktion unternahm ein 37-jähriger deutscher Staatsbürger mit Wohnsitz in Deutschland eine Wanderung im Bereich der Efra-Hütte.

Aus Gründen, die die polizeilichen Ermittlungen noch klären müssen, rutschte der Mann auf unwegsamem Gelände aus und stürzte etwa 50 Meter in die Tiefe. Rettungskräfte der Rega waren vor Ort und brachten den 37-Jährigen nach der Erstversorgung mit dem Helikopter ins Spital. Der Mann wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt.