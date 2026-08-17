Tragödie in Magliaso TI: Eine 64-jährige Frau aus dem Kanton Zürich wurde am Montagnachmittag bewusstlos im Pool einer Ferienresidenz gefunden. Trotz sofortiger Hilfe verstarb sie noch am Unfallort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 64-jährige Zürcherin ertrinkt in Ferienresidenz in Magliaso TI am Montag

Bewusstlos im Pool gefunden, Badegäste und Rettungskräfte konnten sie nicht retten

Einsatzkräfte der Croce Verde Lugano vor Ort, Frau stirbt trotz Wiederbelebung

Die Tessiner Kantonspolizei teilt mit, dass es am Montag kurz vor 15 Uhr in Magliaso TI in der Via Bosconi in einer Ferienresidenz zu einem Ertrinkungsunfall gekommen ist.

Nach einer ersten Rekonstruktion und aus Gründen, die die polizeilichen Ermittlungen noch klären müssen, wurde eine 64-jährige Schweizerin mit Wohnsitz im Kanton Zürich bewusstlos im Swimmingpool der Anlage aufgefunden. Die Frau wurde von einigen Badegästen gerettet, die mit Wiederbelebungsmassnahmen begannen.

Vor Ort waren neben Beamten der Kantonspolizei und der Polizei Malcantone Ovest auch Rettungskräfte der Croce Verde aus Lugano im Einsatz, die die Wiederbelebungsmassnahmen fortsetzten. Trotz aller Bemühungen verstarb die Frau noch am Unfallort.