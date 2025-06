Chefarztlöhne sollen in Basel-Stadt künftig transparent ausgewiesen werden. (Symbolbild) Foto: ROLF VENNENBERND

In Basel soll künftig die Öffentlichkeit erfahren, was Chefärzte am Spital verdienen. In der von der SP eingebrachte Motion heisst es, dass die hohen Lohnkosten der leitenden Ärzteschaft «ein wichtiger Treiber der steigenden Gesundheitskosten» seien. Die Herstellung von Transparenz könne ein Mittel sein, dem entgegenzuwirken.

Diese Forderung stiess bei den bürgerlichen Fraktionen und bei der GLP auf heftigen Widerstand. Lorenz Amiet (SVP) sprach von einem Standortnachteil bei der Suche nach ausgewiesenen Fachpersonen. Und Luca Urgese (FDP) bezeichnete den Vorstoss als «reine Empörungsbewirtschaftung».

Die Sprecherinnen der links-grünen Ratsseite wiesen darauf hin, dass bei öffentlich-rechtlichen Betrieben Transparenz eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und sie betonten, dass die Schaffung von Transparenz nicht automatisch eine Lohnkürzung nach sich ziehen werde.

Bei der Abstimmung obsiegten schliesslich die Fraktionen aus dem links-grünen Spektrum. Die Motion wurde mit 49 zu 44 Stimmen zur Berichterstattung an die Regierung überwiesen.

Im Kanton Bern existiert bereits ein Modell, auf das sich die Basler Motion bezieht. Dort sind die sogenannten Listenspitäler verpflichtet, die Löhne ihrer Chefärzte anonymisiert an die Gesundheitsdirektion zu melden. Diese veröffentlicht jährlich eine statistische Übersicht der Lohnbandbreiten.

Auch deshalb weiss man in Bern: 21 Chefärzte verdienen zwischen einer halben Million und 600'000 Franken, sechs zwischen 600'000 bis 700'000 Franken und zwei Chefärzte darüber.

In anderen Kantonen gibt es bislang hingegen keine systematische, anonymisierte Offenlegung nach dem Berner Vorbild. Im Kanton Zürich etwa setzt man stattdessen auf Lohnobergrenzen – etwa eine Million Franken am Universitätsspital.