Ein technisches Problem im Kontrollzentrum von Skyguide in Dübendorf beeinträchtigt derzeit die Darstellung einzelner Flüge im Landeanflug auf den Flughafen Zürich. Am Mittwoch kommts zu Einschränkungen.

Heute ist am Flughafen Zürich mit Verspätungen zu rechnen

Heute ist am Flughafen Zürich mit Verspätungen zu rechnen

Guido Felder Ausland-Redaktor

Nach Angaben des Unternehmens liegt die Störung an einer Schnittstelle zwischen Luftstrassen- und Anflugkontrolle. Ein unterstützendes System zeigt Flugzeuge mit grösseren Verspätungen nicht zuverlässig an. Die Fluglotsen greifen deshalb auf ein manuelles Verfahren zurück, das zwar sicher, aber zeitintensiver ist.

Um die Sicherheit jederzeit zu gewährleisten, hat Skyguide die Anflugkapazität am Flughafen Zürich vorsorglich um 30 Prozent reduziert. Die Sicherheit des Flugverkehrs sei jedoch zu jedem Zeitpunkt sichergestellt, betonte das Unternehmen.

Techniker haben die Ursache des Problems bereits identifiziert und arbeiten an einer Lösung. Zudem wurde eine Task Force eingesetzt, um die Störung rasch zu beheben und den Normalbetrieb wiederherzustellen.

Skyguide bedauert die Auswirkungen auf Airlines und Passagiere und kündigte ein weiteres Update im Laufe des Vormittags an.