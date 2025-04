Tausende Schweizer werden Opfer von Liebesbetrug Warum fallen so viele auf diese Masche rein?

Oli T. (61) hat sein gesamtes Vermögen in Höhe von 250'000 Franken an eine vermeintliche Liebe gezahlt. Die Polizei ermittelt nun in diesem Fall von Romance Scam. Soziologe Christian Thiel kennt die Tricks und die Hintergründe der Betrüger.

Publiziert: 00:02 Uhr