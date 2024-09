Experte spricht von «digitaler Massenkriminalität» Betrüger klauen massenweise Schweizer Identitäten

Identitätsdiebstähle sind in der Schweiz weit verbreitet. Es trifft die ganze Bandbreite an berühmten Persönlichkeiten. Doch nicht nur bekannte Persönlichkeiten werden Opfer. Eine neue Auswertung zeigt: In einem Jahr wurden über 1000 Identitätsdiebstähle angezeigt.