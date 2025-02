In Schaffhausen hat die Polizei einen mutmasslichen Romance-Scam-Betrüger festgenommen. Er soll einen Mann um mehrere Zehntausend Franken betrogen haben.

Polizei verhaftet Romance-Scam-Betrüger (26) in Schaffhausen

Er gab sich als Frau aus – und brachte so einen Senior (76) um mehrere Zehntausend Franken. Die Polizei hat einen mutmasslichen Onlinebetrüger in der Stadt Schaffhausen verhaftet, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Der mutmassliche Betrüger (26) soll unter falscher Identität den 76-Jährigen dazu veranlasst haben, ihm hohe Geldbeträge in Bar oder per Überweisung zukommen zu lassen. Demnach sei der Senior seit 2020 Opfer der Masche gewesen. «Dabei chattete der Betrüger mit dem Opfer und spielte diesem vor, eine Frau zu sein», so die Polizei weiter. Der 26-Jährige habe auch falsche Bilder und Dokumente verschickt, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Der Mann muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.