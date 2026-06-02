Bei einer Auseinandersetzung wurde am Dienstagnachmittag in Sulgen TG ein Mann tödlich verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstagnachmittag, es war kurz nach 14.15 Uhr, meldete sich ein Mann (65) telefonisch bei der Kantonspolizei Thurgau. Er teilte mit, dass er einen Mann niedergestochen habe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Sulgen TG konnte der mutmassliche Täter festgenommen werden. Er leistete laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei keinen Widerstand.

Das Opfer wies schwere Stichverletzungen auf. Es verstarb trotz sofortiger medizinischer Hilfe noch am Tatort. In einer Liegenschaft soll es vor der tödlichen Eskalation zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein. Die Identität des Opfers ist noch nicht restlos gesichert. Auch ist noch unklar, in welcher Beziehung Täter und Opfer zueinander standen.

Schweizer (65) inhaftiert

Wie Mediensprecher Matthias Graf BRK News sagte, hatten die ausgerückten Einsatzkräfte das Opfer vor der Liegenschaft angetroffen. «Es ist noch eine weitere Person anwesend gewesen, sie ist aber nicht an der Tat beteiligt gewesen», ergänzte Graf.

Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Tatort. Im Einsatz standen zudem die Sanität, ein Notarzt und ein Rettunghelikopter der Rega. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige, ein Schweizer, wurde inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.