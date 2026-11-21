Ein Glückspilz darf sich freuen: Wie Swiss Lotto mitteilt, wurde der Jackpot geknackt. Somit darf sich jemand über 47 Millionen Franken mehr freuen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Es ist kalt, hauptsächlich düster, es regnet – doch das triste Herbstwetter dürfte einem Spieler oder einer Spielerin des Swiss Lotto am Samstagabend relativ egal sein. Denn: Jemand hat den Jackpot geknackt. Der oder die Glückliche hat alle sechs Zahlen plus die Glückszahl richtig getippt und darf sich nun über genau 47'139'443 Franken freuen.

Wie der Lottoanbieter mitteilt, kam der Haupttreffer aus dem Swiss-Lotto-Gebiet. Dazu gehören alle Kantone der Deutschschweiz, das Tessin und das Fürstentum Liechtenstein. Wo genau in diesen Regionen wohl gerade Fäuste in die Luft gereckt werden, ist nicht bekannt.

Zwei weitere Personen schlitterten knapp am Hauptgewinn vorbei – beiden fehlte die richtige Glückszahl. Dennoch dürfen sich die beiden Zweitplatzierten über 500'000 Franken freuen.