Augen auf Richtung Nordosten: Am 24. November wirkt der Mond am Horizont besonders riesig – auch wegen einer optischen Täuschung. Hier kannst du ihn am besten sehen.

So lässt sich der Supermond mit dem Handy fotografieren

So lässt sich der Supermond mit dem Handy fotografieren

Darum gehts Am 24. November ist um 15.53 Uhr Vollmond, der Mond ist dabei rund 360'770 Kilometer entfernt

Der Supermond erscheint rund 6,5 Prozent grösser und 13,5 Prozent heller als im Durchschnitt

Der Mond geht je nach Ort zwischen 15.15 und 16 Uhr im Nordosten kurz vor Sonnenuntergang auf

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Ein Blick in den Himmel lohnt sich am Dienstagabend besonders! Am 24. November zeigt sich ein sogenannter Supermond – im Volksmund auch «Frostmond» oder «Nebelmond» genannt. Wir sagen dir, wann und wo du das Spektakel am besten siehst und wie dir das perfekte Handy-Foti gelingt.

1. Was genau passiert am 24. November am Himmel?

Der Mond kreist auf einer leicht ovalen Bahn um die Erde. Am Dienstag, 24. November, erreicht er um exakt 15.53 Uhr seine Vollmondphase – und ist uns dabei besonders nah. Zum Zeitpunkt des Vollmonds trennen ihn rund 360'770 Kilometer von der Erde (einen Tag später kommt er der Erde mit 359'347 Kilometern sogar noch näher, ist dann aber nicht mehr so voll). Zum Vergleich: Im Schnitt ist der Mond rund 384'400 Kilometer entfernt.

2. Wie sieht der Mond dann aus?

Der Supermond erscheint rund 6,5 Prozent grösser und etwa 13,5 Prozent heller als im Schnitt. Mit dem blossen Auge ist der Unterschied kaum bemerkbar. Dass er kurz nach dem Aufgang am Horizont dennoch grösser wirkt, liegt an der sogenannten Mondtäuschung – einem optischen Trick unseres Gehirns, wenn wir den Mond im Vergleich zu Bäumen oder Häusern sehen. Übrigens: Der allergrösste Supermond des Jahres folgt erst an Heiligabend, am 24. Dezember.

3. Wann und wo muss ich am Dienstag genau hinschauen?

Das Timing ist ideal für Feierabend-Sterngucker: Der Mond erreicht seine Vollmondphase laut mehreren Fachportalen am Dienstag zwar schon um 15.53 Uhr, taucht bei uns aber erst kurz danach am Horizont auf – in Davos GR um 16.02 Uhr, in Chur um 16.03 Uhr, in St. Moritz GR und Glarus um 16.04 Uhr, in Zürich um 16.05 Uhr und in Basel um 16.08 Uhr. Such dir für die Dämmerung unbedingt einen Platz mit freier Sicht nach Nordosten, denn je nach Standort versteckt sich der tief stehende Erdtrabant noch eine Weile hinter den Bergen! Falls das Wetter nicht mitspielt: Der Mond wirkt auch am Montag- und Mittwochabend nahezu voll.

4. Bringt der «Frostmond» jetzt den grossen Wintereinbruch?

Keine Sorge! Namen wie Frost-, Schnee- oder Nebelmond stammen zwar aus alten Naturbeobachtungen. Auf unser Wetter hat der Erdtrabant aber keinen Einfluss.

5. Wie schiesse ich das beste Mond-Foti mit dem Handy?

Finger weg vom digitalen Zoom! Der macht das Bild nur pixelig. Nutze lieber das echte Teleobjektiv deines Smartphones, falls vorhanden, und stell das Handy auf eine feste Unterlage oder ein kleines Stativ. Wichtig: Tippe auf dem Bildschirm auf den hellen Mond und zieh die Helligkeit leicht nach unten, sonst wird er nur ein weisser Fleck. Ein schöner Vordergrund wie ein Kirchturm oder Berggipfel sorgt für extra viel Tiefe.