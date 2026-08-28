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Schweiz
Unwetter richtet in Birrfeld AG schwere Schäden an
Sturm wütet im Aargau
Strommast stürzt auf Tennishalle in Birrfeld
Auch in Birrfeld im Kanton Aargau hinterliess das Unwetter deutliche Schäden: Ein Strommast stürzte auf eine Tennishalle, weiter vorne kippten mehrere Autos auf die Seite.
Publiziert: 17:33 Uhr
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