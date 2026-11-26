Warum sind in Weissenburg BE rund 15 Strassenlampen ausgefallen? Das ist noch unklar. Am Freitag sucht ein Fachteam der Bernischen Kraftwerke (BKW) nach der Ursache. Ein Anwohner zählt gleich mehrere Gefahren auf, die sich durch die Dunkelheit ergeben.

Darum gehts In Weissenburg BE sind seit Dienstagabend rund 15 Lampen an der Kantonsstrasse ausgefallen

Der unbeleuchtete Fussgängerstreifen wird von zahlreichen Schulkindern und Fussgängern genutzt

Die BKW schickt am Freitag ein Fachteam und plant bei längerer Reparatur eine Notbeleuchtung

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

In Weissenburg, einem Ortsteil der Gemeinde Därstetten im Simmental BE, sorgt ein Lichtausfall für Ärger. Seit Dienstagabend bleiben rund 15 Strassenlampen entlang der Kantonsstrasse aus. Besonders besorgt zeigt sich Anwohner Michael Hofmann (52).

Betroffen ist eine langgezogene S-Kurve auf der Kantonsstrasse in Richtung Zweisimmen–Gstaad BE beziehungsweise Spiez–Bern BE. Auf diesem Abschnitt gilt zwar Tempo 30. Dennoch werde häufig deutlich schneller gefahren, berichtet Hofmann. Geschwindigkeiten zwischen 40 und 70 Stundenkilometern seien keine Seltenheit. Laut Hofmann ist das gefährlich: «Zumal die Leute immer noch fahren wie die Affen.»

«Stockdunkel» beim Fussgängerstreifen

Besonders kritisch sei die Lage beim Fussgängerstreifen im Dorf, den zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie weitere Fussgängerinnen und Fussgänger benutzen. Ohne Strassenbeleuchtung sei der Bereich stockdunkel – «absolut lebensgefährlich!». Zudem liegt Weissenburg in einem Wildtierkorridor: Katzen, Füchse, Marder und Dachse queren laut Hofmann regelmässig die Strasse.

Hofmann hat den Ausfall bereits gemeldet. Dass die Lampen auch am darauffolgenden Abend noch nicht brannten, sorgt bei ihm für Unverständnis. Er fragt sich, weshalb nicht schneller eine Lösung gefunden werden kann.

BKW schickt am Freitag ein Fachteam

Auf Anfrage bestätigt die BKW den Ausfall. Der Pikettdienst rückte zwar noch am Dienstagabend aus, konnte die grössere Störung aber nicht selbst beheben. Nun soll am Freitag ein spezialisiertes Fachteam vor Ort die Ursache finden und das Problem lösen.

Weshalb das Licht ausfiel, ist laut BKW noch unbekannt. Der Energiekonzern verspricht, mit höchster Priorität an der Reparatur zu arbeiten. Dauert diese länger, soll eine provisorische Beleuchtung aufgestellt werden. Die BKW kann die Sicherheitsbedenken nachvollziehen – betont aber, dass sich ein vorübergehender Ausfall trotz regelmässiger Kontrollen und Instandhaltungsarbeiten nie vollständig ausschliessen lasse.