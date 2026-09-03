Am Mittwochabend ist es in Bern bei einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einem Jugendlichen zu einer Schussabgabe gekommen. Es wurde niemand getroffen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Janine Enderli Redaktorin News

Die Kantonspolizei Bern erhielt am Mittwoch, 2. September 2026, kurz nach 23.50 Uhr, die Meldung, wonach es an der Tiefenaustrasse in Bern zu einer Streiterei gekommen sei, wobei ein Schuss aus einer Faustfeuerwaffe abgegeben worden sei.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten vor Ort einen Mann und einen Jugendlichen anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Gemäss aktuellen Erkenntnissen gerieten die beiden kurz zuvor vor einem Mehrfamilienhaus verbal aneinander, bevor es zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam. Der Mann zog dabei eine Faustfeuerwaffe und gab einen Schuss ab. Es wurde niemand getroffen.

Weiterführende Ermittlungen zur Klärung der Hintergründe und des genauen Tatablaufs sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland im Gang.