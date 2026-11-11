Dubiose Obdachlosen-Zeitung auch in der Schweiz aufgetaucht

Kommt der Erlös wirklich Menschen in Not zugute? Beim Surseepark in Sursee LU ist «Street Worker» aufgetaucht, eine angebliche Obdachlosen-Zeitung, die in Deutschland seit Jahren umstritten und teils verboten ist.

Darum gehts In Sursee LU wurde rund um den Surseepark die umstrittene Zeitung «Street Worker» verkauft

Eine Surseerin warnt in einer Facebook-Gruppe vor Betrug und fordert ein Eingreifen

In Rheinland-Pfalz ist der Verkauf seit 2014 verboten, karitative Zwecke sind unbelegt

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

In Sursee LU sorgt das Blatt «Street Worker» für rote Köpfe. Verkäufer bieten die angebliche Obdachlosen-Zeitung rund um das Einkaufszentrum Surseepark Passantinnen und Passanten an. Eine Surseerin warnt in einer öffentlichen Facebook-Gruppe vor der Masche: «Das ist Betrug.» Sie fordert, dass der Surseepark einschreitet.

In Deutschland ist die Zeitung seit Jahren umstritten und in Teilen des Landes sogar verboten. Auch in Sursee wirft das Auftauchen des Blattes Fragen auf. Die Migros Luzern bestätigt gegenüber «Zentralplus», dass es Verkaufsversuche gegeben hat. Was genau hinter der Aktion steckt und ob tatsächlich Menschen in Not vom Erlös profitieren, ist unklar.

Obdachlosenhilfe als Verkaufsmasche

Auf den ersten Blick klingt die Idee sozial: Ein Blatt, das Obdachlosen ein verlässliches Einkommen sichert. Genau mit diesem Eindruck ködert «Street Worker» seine Kundschaft. Das Blatt tritt als Obdachlosen-Zeitung auf und wirbt mit Begriffen wie «Solidarität».

Doch der Schein trügt. Anders als bei etablierten Strassenzeitungen steht hinter «Street Worker» kein transparentes Hilfsprojekt. Völlig unklar ist, wohin die Einnahmen tatsächlich fliessen und welchen Anteil die Verkäufer behalten dürfen. Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Berichte über fragwürdige Verkaufsaktionen.

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Deutsche Behörden greifen hart durch

In Deutschland kennen die Behörden kein Pardon mehr. In Rheinland-Pfalz ist der Vertrieb von «Street Worker» seit 2014 verboten. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) untersagte den Verkauf, weil der Herausgeber keinen Nachweis über karitative Zwecke lieferte. Wegen Missachtung des Verbots verhängte die Behörde 2019 ein Zwangsgeld von 10'500 Euro (damals umgerechnet rund 11'600 Franken). 2024 bekräftigte die ADD das Verbot.

Auch in Baden-Württemberg sorgte das Blatt für Wirbel: Gegenüber der «Schwäbischen Zeitung» stellte die Arbeiterwohlfahrt (AWO) klar, dass bei ihr nie Spendengelder eingegangen sind.

In der Schweiz ist «Street Worker» ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt: Bereits 2012 berichtete die «Basler Zeitung», dass Verkäufer Passanten bedrängten. Viele kauften «Street Worker» damals im Glauben, es handle sich um die echte Schweizer Strassenzeitung «Surprise». Bei «Surprise» handelt es sich um ein etabliertes und seriöses soziales Projekt.